Google will Android-Universum ausbauen

Die Übernahme von Motorola Mobility um 12,5 Milliarden Dollar (8,74 Mrd. Euro) ist für Google der größte Zukauf seiner Geschichte. Mit dem Patente-Fundus und den Geräten von Motorola Mobility greift Google den iPhone-Hersteller Apple direkt an. Der Deal solle die Verbreitung des hauseigenen Handy- und Tablet-Betriebssystems Android voranbringen, erklärte Google am Montag. Der Internetgigant hat sich mit Android zwar auch auf dem Smartphone-Markt etabliert, ein Mangel an eigenen Patenten hat einen Durchbruch des sonst fast beispiellos expandierenden Konzerns in diesem Bereich aber bisher behindert. Zuletzt war Google bei der Versteigerung von Patenten des insolventen Nortel-Konzerns leerausgegangen.



"Das ist viel mehr als einfach nur ein Patenthandel", sagte eine Person aus dem Umfeld der jüngsten Vereinbarung. Vielmehr gehe es um die Strategie. BGC-Partners-Analyst Colin Gillis sieht die Motivation von Google im Zweikampf mit Apple. Wie der Rivale wolle Google den Kunden einen Service bieten, der sowohl die Hardware als auch die Betriebssysteme umfasse, sagte Gillis.