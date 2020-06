Google-Wegbereiter startet Suchmaschine

Marchiori hatte in den 1990er Jahren die Suchmaschine Hyper Search entwickelt. Der zugrunde liegende Algorithmus war nicht patentiert und diente den Google-Erfindern später als Grundlage bei der Entwicklung ihrer Suchmaschine. Marchiori, der einst am renommierten Massachusetts Institute of Technology ( MIT) lehrte, arbeitet inzwischen an der Universität Padua im Nordosten Italiens.



Die Seite Volunia bietet momentan ein Beta-Service - auch auf Deutsch - an. Wer sich mit seiner E-Mail-Adresse bewirbt, hat die Chance auf einen Testzugang.