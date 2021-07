Google verblüfft Analysten

Google hatte nach dem Geschmack von vielen Analysten jüngst zu viel Geld für seine Wachstumsstrategie ausgegeben. Mit großen Anstrengungen sucht der Konzern außerhalb des bisher noch dominanten Suchmaschinenmarktes nach neuen lukrativen Betätigungsfeldern. Neuestes Projekt ist Google+. Lange hatte das kalifornische Unternehmen den Boom bei den sozialen Netzwerken verschlafen. Nun greift Google den Marktführer Facebook mit einem Paukenschlag an. Die mehr als zehn Millionen Mitglieder in weniger als drei Wochen gelten als aussichtsreich.



"Ich bin total überwältigt davon, wie gut Google+ ankommt", sagte Page. Noch läuft allerdings nur die Testphase." Google sollte in diesem Quartal wieder als Wachstumsunternehmen wahrgenommen werden", meinte Analyst Jordan Rohan von Stifel Nicolaus.

Auch das Geschäft mit der Handy- und Tabletbetriebssoftware Android des Apple-Rivalen machte sich gut. Mehr als 135 Millionen Geräte - beispielsweise von Motorola und Samsung Electronics - laufen auf Android. Den Browser Chrome nutzen laut Page mehr als 160 Millionen Menschen. Für Google scheint sich auch der Vorstoß in die sogenannte Display-Werbung - das sind grafische Anzeigen - sowie in die Werbung auf mobilen Geräten wie Smartphones gelohnt zu haben. Bisher hatte Google vor allem an schlichten Textanzeigen im Umfeld seiner Suchmaschine verdient.



Für neue Produkte braucht Google auch neue Mitarbeiter. Die Zahl der Beschäftigten wuchs weiter auf knapp 28.800 zur Jahresmitte. Ende März waren es noch 26.300 Mitarbeiter. Trotz der Investitionen hat Google weiterhin eine prall gefüllte Kasse. Der Stand zum 30. Juni: 39,1 Milliarden Dollar.