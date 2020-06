Google testet Augmented Reality-Brille

Google hat nun damit begonnen, seine Augmented Reality-Brille in der Öffentlichkeit zu testen. Der US-Konzern will diese Ende des Jahres auf den Markt bringen und holt sich jetzt Input, um den Prototypen termingerecht zur Serienreife zu bringen.



Der Suchmaschinenkonzern arbeitete in einem geheimen Labor in Mountain View, Kalifornien, seit Jahren an einer Brille, die, ganz wie im Actionfilm Terminator, ein Head-Up-Display für den Alltag bieten könnte. Im selben Labor wird auch an Robotern und Weltraumliften gearbeitet. Doch nun hat die Augmented Reality-Brille mit dem Codenamen " Project Glass" erstmals in der Öffentlichkeit getestet. Das Forschungsteam will zudem Feedback zu dem Projekt einholen. "Was würdet ihr vom Project Glass sehen wollen?", fragten sie etwa auf Google+. Dort hat man eine eigene Seite für das Projekt eingerichtet.