Google+: Revolte gegen Klarnamenzwang

Nur gegen Angabe des echten Namens Zutritt zum sozialen Netzwerk Google+. Mit diesem Klarnamenzwang mache Google "die Vernetzung mit Menschen im Web mit der Vernetzung von Menschen in der realen Welt ähnlicher", so die Begründung des Konzerns. Diesen Kurs fährt auch das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook: "Für Facebook sind Authentizität und Sicherheit von höchster Priorität. Nicht zuletzt deshalb verfolgt Facebook eine Klarnamen-Politik, der alle Nutzer bei der Anmeldung bei Facebook zustimmen", so eine Sprecherin.



Allerdings erzwingt Google regelrecht die Einhaltung der Bestimmungen. Nutzerkonten wurden suspendiert, auch jenes der amerikanischen Bloggerin Violet Blue. "Nach Überprüfung Ihres Profils haben wir festgestellt, dass der von Ihnen angegebene Name gegen unsere Community-Standards verstößt", hieß es in der Begründung, die von Blue veröffentlicht wurde. Tatsächlich ist das aber ihr realer Name.