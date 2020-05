Google Maps ist Frankreich zu billig

Das Gericht gab damit am Dienstag der Klage des französischen Konkurrenten Bottin Cartographes gegen Google statt, in der dem Konzern vorgeworfen wurde, Betreibern von kommerziellen Websites seine Maps-Dienste kostenlos anzubieten und damit Wettbewerbsregeln zu verletzen.



Bottin Cartographes bietet ähnliche Dienste gegen Gebühr an und verdächtigt Google, mit Gratisangeboten Kunden binden und von diesen später ebenfalls Geld verlangen zu wollen.