Google+ hadert mit "Common Name"-Politik

Googles Social Network Google+ sorgte am Wochenende für eine gewisse Aufregung, als eine Vielzahl von Nutzer-Konten aufgrund von Verstößen gegen die "Common Name Policy" gesperrt wurden. Diese besagt, dass sich Nutzer von Google+ einen Namen verpassen müssen, mit dem sie auch tatsächlich bekannt sind. Google war bei einer Überprüfung der Einhaltung dieser Regel allerdings etwas voreilig. Zahlreichen Nutzern, die guten Gewissens bestimmte Spitznamen verwendeten, wurde der Zugang zu Google+ verwehrt. Die meisten erhielten ihr Profil aber mittlerweile zurück.



Vic Gundotra, Googles Senior Vice President (SVP) für die Social-Sparte, gestand nun in einem Interview ein, dass das Unternehmen einen Fehler damit begangen hat, vermeintlich falsche Profile auszuheben. Am Montag meldete sich Bradley Horowitz, Googles Produkt-SVP zu Wort: "Wir haben bemerkt, dass viele Verstöße gegen die Common Name Poliltik von Google+ im Grunde versehentlich und ohne böse Absicht passierten und unser Prozess für diese Nutzer frustrierend und enttäuschend sein kann."