Google führt Wissensdatenbank ein

Mit einer Neueinführung will Google die Funktion seiner Suchmaschine als Wissensdatenbank verbessern. Wie auf dem Unternehmensblog angekündigt, führt der Konzern den so genannten "Knowledge Graph" ein. Im Grunde ist damit die sofortige Präsentation von wichtigen Daten und Verknüpfungen zu Suchbegriffen aus verschiedensten Bereichen gemeint. In einer eigenen Box rechts neben den Suchergebnissen werden weiterführende Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Berühmtheiten, Städten, Sportteams, Gebäuden, geographischen Gegebenheiten, Filmen, Himmelsobjekten (Stichwort Christi Himmelfahrt), Kunstgegenständen und mehr angezeigt.