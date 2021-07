Google+ führt Spiele ein

Google baut das Angebot seines Konkurrenzprodukts zum Social Network Facebook aus. Nutzer von Google+ können bald auch Spiele auf der Plattform spielen, wie der weltgrößte Suchmaschinenanbieter am Donnerstag in einem Unternehmensblog ankündigte. Zunächst würden 16 Spiele angeboten, darunter auch das beliebte " Angry Birds" sowie eine Poker-Version von Zynga.



Spiele gehören zu den beliebtesten Bestandteilen von Facebook. Millionen Mitglieder versuchen sich monatlich an "Farmville" von Zynga oder " Restaurant City" der Electronic-Arts-Tochter Playfish.



Google rückt mit seinem Netzwerk dem Marktführer Facebook auf den Leib. Gut einem Monat nach seinem Start zählte Google+ bereits 25 Millionen Mitglieder. Mit den rund 750 Millionen Facebook-Nutzern ist dies noch nicht vergleichbar.