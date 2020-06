Google führt Kevin-Bacon-Suchoption ein

Auf der weltgrößten Suchmaschine kann man ab sofort die Vernetzungen von Schauspielern bis hin zum Hollywood-Star Kevin Bacon zurückverfolgen. Mit der Eingabe der Worte “bacon number" vor dem Namen eines Schauspielers werden Kollegen gefunden, die in jeweils denselben Filmen mitgespielt haben und in einzelnen Separierungsschritten aufgelistet.



Die neue Funktion folgt laut TheNextWeb dem Spiel “Six Degrees of Kevin Bacon", einer Abwandlung des Prinzips “Six Degrees of Separation". Letzteres geht davon aus, dass jeder Mensch jeden anderen auf dem Planeten über sechs Ecken kennt. Dasselbe Prinzip auf die Filmwelt umgelegt ist dann die Kevin-Bacon-Version.