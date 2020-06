Google: Dividende nach Umsatzsteigerung

Das Unternehmen kündigte zudem eine Dividende in Form von Aktien an. Google erklärte, dies laufe auf einen Aktiensplitt im Verhältnis 2:1 hinaus und sichere die Unternehmens- und Kontrollstrukturen. Der Analyst Whit Anders von Gartner sagte, er verstehe das Vorhaben so, dass Google damit seinen Anteilseignern Vermögen zukommen lassen und seine Aktienbasis ausbauen könne, die Firmengründer und Google-Manager Larry Page und Sergey Brin aber ihren Einfluss behielten. "Unsere Herzen hängen an Google", schrieben Brin und Page in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an die Aktionäre. Mit der neuen Struktur solle sichergestellt werden, dass sie ihre Visionen auch umsetzen könnten. "Wir haben entschieden, dass die Bewahrung des Gründer-basierten Ansatzes im besten Interesse von Google ist."



Colin Gillis von BGC Financial zeigte sich zufrieden mit den Geschäftszahlen. "Das Quartal ist in Ordnung. Nichts Großartiges." Der Umstand, dass Google beim Gewinn je Aktie über den Erwartungen liege, sei auf eine geringer als erwartete Steuerquote zurückzuführen.