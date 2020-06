Google-Datenbrille kommt noch dieses Jahr

Es klingt nach Science-Fiction, doch nach Informationen der „ New York Times“ will Google in diesem Jahr tatsächlich eine High-Tech-Brille auf den Markt bringen, die Informationen aus dem Netz einblenden kann. Die Computer-Brille werde einen kleinen Bildschirm in Augennähe sowie GPS- und Bewegungssensor haben und mit dem Betriebssystem Android laufen, berichtete die Zeitung am Mittwoch.