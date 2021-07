Google bringt Knowledge Graph nach Österreich

Aaron Brown, Senior Product Manager für Google Suche, sprach mit der futurezone über die Zukunft des Knowledge Graph in Österreich.Der Knowledge Graph soll auch Hilfeleistung bei der Suche nach Begriffen mit mehreren Bedeutungen liefern. So wird bei der Suche nach dem Begriff "Lolita" beispielsweise neben dem Roman und der Sängerin auch der 1962 gedrehte Film zur Auswahl angeboten. Ein Klick auf die angebotenen Vorschläge liefert deutlich umfangreichere Suchergebnisse zum Begriff. Die Suche wird nicht personalisiert und das solle auch in Zukunft, im Gegensatz zur herkömmlichen Suche, die zahlreiche Parameter miteinbezieht, laut Google so bleiben. Da der Knowledge Graph aber in Zukunft auch vollständige Fragen verstehen soll, könnte sich das noch ändern.