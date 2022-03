Woran man toxische Beziehungen erkennt und wie man sie durchbricht

Wie häufig diese sind, zeigte vor Kurzem eine Umfrage der Partnerbörse „Im Gleichklang“: Fast jede zweite Frau und jeder vierte Mann waren demnach schon einmal betroffen. Soziale Medien und Dating Apps tragen dazu bei, dass der Begriff seit einigen Jahren gehäuft auftaucht. Einerseits, weil psychologische Probleme auf Tiktok und Instagram offener thematisiert werden, andererseits, weil Online Dating ein Nährboden für narzisstische Persönlichkeiten ist.

„In einer toxischen Beziehung kommen zwei Menschen zusammen, von denen der eine ständig fordert und nimmt, während der andere immer gibt, sich anpasst und unterwirft“, fasst die psychologische Beraterin Katja Demming, Autorin des Buches „Raus aus der narzisstischen Beziehung“, zusammen.

Grundsätzlich kann jeder Persönlichkeitstyp in eine toxische Beziehung geraten. Demming berät derzeit viele „sehr selbstbewusste Frauen“, die in destruktiven Beziehungen feststecken. „Dennoch beobachte ich, dass Frauen, die liebeshungrig sind, vielleicht sogar einen Schicksalsschlag oder eine Scheidung hinter sich haben, eher auf Narzissten anspringen. Denn die faszinierende Liebe am Anfang fühlt sich an wie eine warme Dusche.“

Das sogenannte „Lovebombing“ kann ein Warnsignal für eine destruktive Beziehung sein (siehe re.). Hat der toxische Partner das Gefühl, einen für sich gewonnen zu haben, beginnt die Abwertungsphase: „Der toxische Partner hat immer etwas auszusetzen. Der betroffene Partner denkt sich, dass er sich nur anstrengen muss und dann der liebevolle Mensch aus der Lovebombing-Phase wieder da ist. Somit gibt er sich immer mehr auf und traut sich am Ende nichts mehr zu“, sagt die Expertin.