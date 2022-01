Groß, ausgefallen, retro: Das sind die Pflanzentrends 2022

Geschichte: Vor 1900 war es in Österreich dem Adel vorbehalten, Pflanzen zu besitzen und zu züchten. Das breitere Bürgertum fing erst danach an, Zimmerpflanzen zu kultivieren. Die Liebe zu genügsamen Exoten, so wie sie noch heute meist in den vier Wänden stehen, entwickelte sich zur Zeit des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg.

Tipps für Anfänger: Nicht zu viele und eher robuste Pflanzen wie Gummibaum, Monstera oder Glücksfeder zulegen. Achtung beim Gießen: viele Neubesitzer ertränken ihre Blumen. Im Vorhinein richtigen Standort überlegen und auf das Düngen nicht vergessen.

150 Millionen Euro werden in Österreich laut Schätzungen jährlich für Zimmerpflanzen ausgegeben.