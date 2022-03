Alles, was Sie über Frauen wissen sollten, gesammelt auf einem Webportal

Nicht zu vergessen Geschlechterverhältnisse im Zusammenhang mit Krieg und Frieden. Jetzt, da die Bilder aus der Ukraine anachronistische Geschlechterrollen transportieren – Männer ziehen in den Krieg und Frauen flüchten mit den Kindern – meint Gruber: „In Krisenzeiten wird offenbar, wie oberflächlich Veränderungen sind. Wenn es hart auf hart kommt, wie auch in der Pandemie, offenbart sich, dass das patriarchale System so tief verankert ist, dass es mehr braucht als politische Zugeständnisse.“ Rasch gebe es „den Rückfall in gut funktionierende geschlechtliche Stereotypen. Das unterstreichen die Bilder aus der Ukraine. Es ist eine historische Konstante, die fundamental erschauern lässt.“ Daher sei es so wichtig, aufzuzeigen und dranzubleiben. „Manifeste von Friedensaktivistinnen haben nichts an Aktualität verloren.“ Zu finden unter:

onb.ac.at/forschung/ariadne-frauendokumentation