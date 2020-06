Gemeinsamkeiten bei Flame und Stuxnet

Flame kann über das Mikrofon eines Rechners Gespräche belauschen, Bildschirminhalte scannen und Tastatureingaben aufzeichnen sowie auf Inhalte im gleichen Netzwerk zugreifen. Der Schädling war laut Kaspersky vor allem in Iran, im Nahen Osten und Nordafrika aktiv. Über die Effektivität des Schädlings gehen die Meinungen auseinander. Während Kaspersky in Flame eine ausgeklügelte Superwaffe sah, stufte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) den Virus als durchschnittliches Schadprogramm ein.



Stuxnet greift bestimmte Industrieanlagen-Module von Siemens an und wurde vermutlich zur Sabotage der Atomprogramme im Iran eingesetzt. US-Medien berichteten, US-Präsident Barack Obama habe die Angriffe persönlich angeordnet.