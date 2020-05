Gelbbauchunke ist "Lurch des Jahres 2014"

Bombina variegata – so der wissenschaftliche Name – passt sich von oben durch ihre graubraune bis lehmgelbe Rückenfärbung an ihre Umgebung im Biotop an. „Von unten ist sie durch ihren gelb-schwarz gemusterten Bauch unser auffallendster Froschlurch, der mit seinen herzförmigen Pupillen auch sofort sympathisch wirkt“, findet die Fachgesellschaft. Der auffällige Bauch dient vor allem einer lebensrettenden Strategie: Die Unke biegt sich plötzlich nach oben und erschreckt damit ihre Feinde. Die Fachsprache bezeichnet diese Taktik als „Unkenreflex“. So werden Gelbbauchunken bis zu 19 Jahre alt.