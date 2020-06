Galaxy S III: Ab Anfang Mai in Europa

Form: Punkto Form erinnert nichts mehr an das S1 oder S2, es ist an allen Seiten gebogen. Das Display misst 4,8 Zoll Diagonale, also um 0,5 Zoll größer als das S2 und um 0,15 Zoll größer als das Galaxy Nexus. Durch das gebogene Design wirkt der Bildschirm sogar noch größer. Das Display hat das Format 16:9 und eine Auflösung von 1080p (1920x1080 Pixel).



Ausgestattet ist es mit einem 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor ( Samsung Exynos). Es sind zwei Kameras an Bord, an der Vorderseite eine 2-Megapixel-Cam, an der Rückseite eine Cam mit 8 Megapixel Auflösung.



Das SIII hat Android 4.0 an Bord, unterstützt 4G/LTE und hat einen NFC-Chip integriert.