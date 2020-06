Fußballstimmung wie im Stadion

Möglich wird dies durch die intelligente Bildanalyse. Das Prinzip: Die neuen BRAVIA LCD-Fernseher können unter anderem eine Sportübertragung von einem PlayStation Spiel unterscheiden und wissen so, was der Zuseher sieht, noch bevor es der Bildschirm zeigt. So kann in wenigen Millisekunden das Bild interpretiert und grundlegend optimiert werden. Möglich wird diese ausgefeilte Bildverbesserung durch die Rechenleistung des weiterentwickelten X-Reality Bildprozessors, den es in zwei Varianten gibt, X-Reality ( HX755) und X-Reality PRO mit noch mehr Power für die High-End Produkte der HX855-Serie. Die neue und automatische 3D Tiefenanpassung sorgt weiters für die richtige Tiefenwirkung und für mehr Schärfe – so können jeder Haken und Spielzug auch vom Sofa aus in gestochen scharfer Übertragung nachverfolgt werden.

Verpackt sind die neuen Fernseher in einer eleganten neuen Generation des Monolith Designs, das sich durch puristische Formen und noch schlankere Linienführung auszeichnet. Der äußerst schmale, hochwertige Monolith Standfuß mit integriertem Soundsystem rundet das optische Gesamtbild gediegen ab.