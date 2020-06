Für das Sommerfest

Man könnte statt der gelben Kapuzinerkresse natürlich auch auf einen anderen Effekt setzen. Die Blüten vieler Gemüse-, Zier- und Wildpflanzen sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern bereiten auch Gaumenfreuden. Sie finden in Blütensalaten, Blütensuppen, Blütenbutter oder in Blütensüßspeisen Verwendung. „Außer unseren Fingern und einem Campingkocher benötigen wir keine weiteren Hilfsmittel“, sagt Johann Reisinger. „Als Arbeitsplatz genügen ein kleiner Tisch oder ein Gartensessel.“

Reisinger ist ein Botschafter der regionalen und saisonalen Küche und hat raren Gemüsesorten den Weg in die Spitzengastronomie bereitet. Er ist auch der Mann, der hinter dem gastronomischen Konzept für die „Grünstern-Gartenküche“ im Rahmen des Open-Air-Filmfestivals am Augartenspitz steht und wird mit den Gewinnern des Wettbewerbs „Paradeiser-Kaiser 2013“ (Seite 20) im Oktober in der „City Farm Schönbrunn “ am „Herd“ stehen.