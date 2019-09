Früchte in fremden Gärten naschen – wo beginnt der Diebstahl?

Kindheit am Wiener Stadtrand. Ja, das war mitunter idyllisch. Da, wo die Stadt in Richtung Niederösterreich ausfranst, waren Felder, Gärten und unendliche Freiheit. Viel Auslauf und scheinbar keine Regeln. An einem Spätsommerabend im August gab es nichts Schöneres, als zwischen den in meiner Erinnerung meterhohen Kukuruz-Stauden Verstecken zu spielen und dabei junge Maiskolben zu jausnen. Und es war nicht so, dass wir nicht wussten, was wir taten. Dass der Kukuruz jemand anderem als uns gehörte, war uns klar und machte die Sache nur noch spannender. Wir nannten unser Abenteuer nonchalant „Fladern“ und hatten höchstens ein leichtes, aufregendes Bauchkribbeln, aber nicht einen Hauch von schlechtem Gewissen dabei.

Die Zeit des Kukuruz-Fladerns ist vorbei – nicht zuletzt, weil die Felder an der Grenze zur Vorstadt zusehends verbaut wurden. Unendlich ist hier gar nichts mehr, schon gar nicht die Freiheit. Erwachsen sein heißt auch, dass einem bei aufregendem Bauchkribbeln leicht schlecht wird.

Und so habe ich, wenn ich heute über den Bisamberg streife, schon vorauseilend ein schlechtes Gewissen, wenn ich bloß daran denke, von den Trauben des Grünen Veltliner, des Sauvignon blanc oder des Weißburgunder, die dort angebaut werden, zu kosten. Wohlgemerkt: Eine Beere, mehr nicht – da naschen die Rehe, die sich in der Dämmerung zwischen den Reben tummeln, bedeutend mehr mit. Doch spricht meine innere Stimme heute immer diesen Satz, ebenfalls aus Kindheitstagen bekannt: „Stell dir vor, das machen alle!“ Wenn jeder der unzähligen Wanderer, die hier durch die Weinberge spazieren, mitnascht ... dann bleibt am Ende nichts mehr für den Wein übrig! Und dann ist da die juristische Komponente, bei der es ein „bisserl Kosten“ wohl genau so wenig gibt wie das fast schon liebevoll verharmlosende Wort „Fladern“.

Der Strafrechtler Robert Lattermann hat dazu eine überraschende Antwort: Es gibt ein „bisserl Kosten“ sehr wohl, juristisch ausgedrückt heißt das „für den eigenen Verbrauch“, was bedeutet, dass „die Wegnahme nicht ins Gewicht fällt“.

Was sagt der Jurist?

Das Strafgesetzbuch (§ 141, Absatz 4) sagt dazu Folgendes: Die rechtswidrige Aneignung von Bodenerzeugnissen oder Bodenbestandteilen (wie Baumfrüchte, Waldprodukte, Klaubholz) geringen Wertes ist gerichtlich nicht strafbar.

Jurist Lattermann konkretisiert: „Es muss sich um Bodenerzeugnisse handeln, die einen erkennbaren Bezug zu Land- oder Forstwirtschaft haben. Diese darf man für den eigenen Verbrauch straffrei an sich nehmen, weil deren Wegnahme nicht ins Gewicht fällt. Anders ist das bei privaten Gärten. Einen kunstvoll angelegten Kräutergarten dürfen Sie nicht einfach leerpflücken.“ Doch auch für den Weinberg hat der Jurist eine Einschränkung: Die Trauben müssen sich noch an der Rebe befinden. Bereits geerntet, dürfen sie nicht ohneweiters mitgenommen werden. Wo es außerdem problematisch werden könnte, ist beim Abzupfen von Weinblättern in großem Stil, um damit etwa gefüllte Weinblätter zu kochen: „Wenn das übertriebene Ausmaße annimmt, geht es in Richtung Sachbeschädigung.“

Niemals würde man den kostbaren Reben schaden wollen! Aber ein bisserl kosten wird man ja wohl noch dürfen – jetzt haben wir’s schriftlich.

