Frauen in Männerberufen: So cool sind Technikerinnen

Berührungsängste

Viel wird dafür getan, dass sich Mädchen und junge Frauen für Technikjobs interessieren und insbesondere in den digitalen Medien breitmachen. Am 25. April findet etwa zum 18. Mal der „Töchtertag“ statt, an dem Mädchen bewusst in technische Unternehmen eingeladen werden, um sich ein Bild zu verschaffen. Doch bei den Mädchen gibt es noch Berührungsängste, weiß Anna Gawin vom DaVinci-Lab. 2500 Schüler nahmen an ihrem Programmierwettbewerb „Youth Hackaton“ statt, dessen Gewinner diese Woche ausgezeichnet wurden. „Es haben gleich viele Mädchen wie Burschen an den Workshops teilgenommen, aber viel mehr Burschen haben ihre Projekte eingereicht.“ Nur jedes achte Mädchen traute sich gute technische Kenntnisse zu, zeigte eine Umfrage im Workshop.