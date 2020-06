Forscher ermöglichen 3D-Druck mit Eis

An der McGill University in Montreal ist eine Technik entwickelt worden, die 3D-Druck mit Eis als Rohmaterial ermöglicht. Wie PCWorld berichtet haben die beiden Forscher Pieter Sijpkes und Jorge Angeles ein Gerät entworfen, bei dem das Rapid Prototyping Verfahren angewendet wird. Ein am Computer entworfenes 3D-Modell kann so schichtweise als Eisskulptur erschaffen werden.



Während des Druck-Vorgangs wird dem Wasser Kaliumchloridlauge beigemengt und das Gemisch schichtweise abgekühlt. Die Kaliumchloridlauge hat einen niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser und dient als Stützkonstruktion. Nach dem Druck wird das fertige 3D-Modell in eine etwas wärmere Umgebung überführt, in der die Lauge wegschmilzt und eine Eis-Figur zurücklässt.