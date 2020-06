Forscher entdecken Super-Cyberwaffe

"Das Risiko eines Cyber-Krieges ist nunmehr seit einigen Jahren eines der ernstesten Themen im Feld der Informationssicherheit. Stuxnet und Duqu waren eine Kette von Angriffen, die weltweit für Besorgnis gesorgt haben. Die Flame-Schadsoftware sieht wie eine neue Phase in diesem Krieg aus und es ist wichtig zu verstehen, dass diese Art von Cyber-Waffen gegen jedes Land eingesetzt werden können. Im Gegensatz zu konventionellem Krieg sind hier die am besten entwickelten Länder am verwundbarsten", so Kaspersky.