Flame infiziert PCs per Windows Update

Kaspersky konnte viele der Domains so umleiten, dass die durch Flame gestohlenen Daten nicht zu den Servern, sondern zu Kaspersky geschickt wurden. Ein Großteil der Daten sollen Office-Dokumente, PDFs und AutoCAD-Zeichnungen, wie sie etwa für Baupläne genutzt werden, gewesen sein.



Mit 185 Fällen sind die meisten Opfer im Iran. Auf Platz Zwei ist Israel und Palästina mit 95, gefolgt vom Sudan mit 32. In den USA gibt es elf infizierte Rechner, in Großbritannien fünf und in Österreich zwei. In Deutschland wurde nur ein infizierter Computer ausgemacht.



50 Prozent der infizierten Rechner nutzen Windows 7, 45 Prozent Windows XP und 5 Prozent Windows Vista. Die betroffenen Rechner mit Windows 7 nutzen die 32-Bit-Version. Die 64-Bit-Version von Windows 7 ist laut Kaspersky sicher vor Flame.