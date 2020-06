Festplattenabgabe noch 2012 möglich

Österreichische Verwertungsgesellschaften unterlagen bereits zweimal bei Rechtsstreitigkeiten über Urheberrechtsabgaben auf Festplatten beim Obersten Gerichtshof (OGH). Im August 2005 wies der OGH die Ausweitung der "Leerkassettenvergütung" auf Festplatten in PCs und Notebooks zurück. Tarife für MP3-Player bestätigte das Gericht damals jedoch. Eine 2006 von der Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana geforderte Reprografieabgabe für in Österreich in Umlauf gebrachte PCs wurde 2009 vom OGH ebenfalls zurückgewiesen.



Zuletzt wies das Handelsgericht Wien eine seit Oktober 2010 von der Austro Mechana verlangte Abgabe auf Festplatten zurück, gegen die der Computerkonzern HP geklagt hatte. Nachdem die Austro Mechana im Jänner mit der Berufung gegen das Urteil vor dem Gericht abblitzte, kündigte die Verwertungsgesellschaft an, in der Causa vor den OGH zu ziehen.