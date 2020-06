Ferienjob-Aktion: Letzte Chance

IT-Ferialjobs für junge Leute: Die von KURIER und futurezone gestartete Aktion ist auf viel Interesse gestoßen. Viele Bewerbungen für die offenen Stellen sind bereits in der Redaktion eingetrudelt, und außerdem haben sich neue Firmen gemeldet, die ebenfalls Stellen anbieten werden. Neben Jobs in Wien sind auch in den Bundesländern einige Angebote dazugekommen, etwa in Dornbirn, Graz und Linz. Am Freitag, den 11. Mai, endet die Bewerbungsfrist.



Die Bewerbung für eine der Stellen funktioniert folgendermaßen: Man schickt eine E-Mail an die Adresse ferialjobs@ futurezone.at und hängt neben einem Lebenslauf eine "Motivationsschreiben" der besonderen Art dazu:



- ein Video im YouTube-Stil oder

- ein Foto im Instagram-Stil oder

- einen kurzen Text im Twitter-Stil



Damit soll auf kreative Weise die Qualifizierung für den jeweiligen Ferialjob hervorgehoben werden. Die Bewerbungen werden von futurezone an die Firmen weitergeleitet, die sich dann bei den Bewerbern melden.



Welche Unternehmen zuletzt neu bei der Ferienjob-Aktion dazugekommen sind, lesen Sie auf futurezone.at.