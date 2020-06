FBI-Akt: Steve Jobs verdrehte Wahrheit gerne

Auf der offiziellen FBI-Seite ist seit kurzem der 190 Seiten umfassende Akt über den verstorbenen Apple-Gründer abrufbar. Die Aufzeichnungen und Interviews mit Jobs und Personen aus seinem Umfeld sind im Rahmen eines Background-Checks Anfang der 90er-Jahre entstanden, als Jobs für eine politische Beraterposition in der Regierung Bush senior im Gespräch war.

Allerdings findet sich im FBI-Akt nichts, was nicht ohnehin schon bekannt war und bestätigt im Wesentlichen nur die Informationen, die sich auch in der 2011 veröffentlichten Biographie über Jobs wiederfinden. So finden sich Vermerke zu illegalem Drogengebrauch wie LSD und Marihuana in seiner Studienzeit und auch wenig schmeichelhafte Einschätzungen zu seiner Persönlichkeit.