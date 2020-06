Faceporn gewinnt Streit mit Facebook

Faceporn will be back!" Mit dieser Jubelmeldung hat sich die norwegische Porno-Webseite, die seit längerer Zeit offline war, zurückgemeldet. Der Grund: Sie hat in einem Rechtstreit gegen Facebook das Recht zugesprochen bekommen, weiterhin unter dem Namen Faceporn auftreten zu können. Das Online-Netzwerk hatte geklagt, weil es zu Verwechslungen zwischen den beiden Namen kommen könne.



Wie Venture Beat schreibt, könnte das Urteil richtungsweisend für andere Prozesse sein, die Facebook gegen Web-Firmen führt, die "face" oder "book" im Namen führen, darunter etwa Shagbook, Teachbook oder Lamebook. Nur die Parodie-Seite Lamebook hätte nach einem Vergleich online bleiben dürfen.