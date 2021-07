Facebook zeigt Twitter die Zähne

Laut einem Bericht der Financial Times am Mittwoch plant Facebook, seinen Börengang auf Ende 2012 zu verschieben. Gründer und Chef Mark Zuckerberg wolle bis September kommenden Jahres warten, damit sich die Mitarbeiter länger auf Produktentwicklung statt Aktienverkäufe konzentrieren, berichtete die Financial Times am Mittwochabend unter Berufung auf unternehmensnahe Kreise.



Facebook reagiere damit jedoch nicht auf die derzeitige Situation an den Börsen, sondern richte sich nach eigenen Interessen. Das größte Soziale Netzwerk hat seine Börsengang nie offiziell auf einen Termin angesetzt, es wurde jedoch mit der ersten Jahreshälfte 2012 gerechnet.



Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wird nachgesagt, sich mit dem Börsengang zurückzuhalten, um nicht die Kontrolle über das Unternehmen teilen zu müssen. Fürher oder später dürfte sich ein Börsengang jedoch nicht vermeiden lassen, auch weil die Aktionärszahlen bald an einem Punkt angelangt sind, an dem US-Unternehmen ihre Zahlen offenlegen müssen.