Facebook will Unter-13-Jährige

Dem sind sich allerdings oftmals auch die Eltern bewusst. Einer von Microsoft in Auftrag gegebenen Studie zufolge waren sich 36 Prozent der betroffenen Eltern bewusst, dass ihre Kinder bereits vor dem Alter von dreizehn ein Konto auf Facebook hatten und viele von ihnen unterstützten sie sogar dabei. Diese Daten heizten unter anderem die Diskussion zum Umgang mit persönlichen Informationen auf dem größten Sozialen Netzwerk neuerlich an und führte dazu, dass Facebook eine Vereinbarung mit der US-Behörde FTC ( Federal Trade Commission) einging. In dieser stimmte man regelmäßigen privaten Überprüfungen durch die US-Behörde über die nächsten 20 Jahre zu.