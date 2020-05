Facebook Timeline startet in Österreich

Die Timeline von Facebook bietet in erster Linie ein neues Layout für die Profil-Seiten der Nutzer. Veröffentlichte Inhalte werden chronologisch verkehrt (die aktuellsten oben) und optisch ansprechend in zwei Spalten in einer Zeitleiste dargestellt. Facebook fordert die Nutzer auf, die Inhalte der Chronik in den kommenden sieben Tagen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen oder zu entfernen.



Die Umstellung auf die Timeline erfolgt derzeit nicht verpflichtend, sondern auf freiwilliger Basis. Hat sich der Nutzer dafür entschieden, sie freizuschalten, wird sie nach der Vorschaufrist automatisch. Eine Rückkehr zur alten, gewohnten Ansicht ist wahrscheinlich nicht möglich. Die deutsche Agentur von Facebook will im Laufe des Tages nähere Informationen dazu liefern, wie die Umstellung auf die kontroverse Funktion genau für österreichische Nutzer ablaufen wird.