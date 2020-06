Facebook stellt App Center vor

Weil Facebook offenbar weiterhin Sorgen wegen der mobilen Nutzung plagen (die Monetarisierung der Handy-User wird im Börsenprospekt als Risikofaktor gelistet), hat das Online-Netzwerk sein neues "App Center" vorgestellt. Dieses wird vorerst für Entwickler geöffnet, damit diese ihre Apps einreichen. Dabei werden aber nur bestimmte Apps angenommen - Facebook kontrolliert diese vor der Freischaltung, ähnlich, wie Apple es in seinem App Store tut.



Die Vorgaben: Mobile Apps für iOS oder Android müssen einen Facebook-Login bieten, so wie etwa Spotify, Pinterest, Draw Something oder Viddy. Mobile Webseiten werden nur aufgenommen, wenn sie einen Facebook-Login anbieten und "augenblicklich eine personalisierte Erfahrung anbieten", wie es in den Guidelines heißt. Außerdem geht es natürlich auch um Apps, die auf der Facebook Plattform laufen - also etwa die vielen Spiele.