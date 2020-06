Facebook startet Filesharing für Gruppen

Das soziale Netzwerk Facebook bietet ab sofort das Hochladen und Teilen von Dateien auf Gruppen an. Das berichtet der Blog Mashable, der die Information exklusiv von Facebook-Verantwortlichen erfahren haben will. Bereits am Donnerstag will Facebook mit der Freischaltung für einen kleinen Teil der Gruppen begonnen haben, im Laufe der nächsten Tage soll die Funktion auch für alle anderen Gruppen verfügbar sein.