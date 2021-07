Facebook: "Smart Lists" kommen fix

Über erste Versuche des größten Social Networks wurde bereits berichtet, jetzt scheint es fix zu sein: Facebook führt automatische Freundeslisten ("Smart Lists") ein. Ausgehend von den Angaben des Nutzers können Listen mit Arbeitskollegen, (ehemaligen) Klassenkameraden, Familienmitgliedern oder in der Nähe Wohnenden erstellt werden. So soll dem Nutzer mehr Kontrolle drüber gegebn werden, wer welche Statusmeldungen oder Fotos sehen darf.



Die Neuerungen erinnern stark an die in Google+ bekannten "Circles", mit denen man seine Bekanntschaften von Anfang an in Gruppen teilt. Facebooks Software-Chef Mike Schroepfer dementiert aber eine Verbindung zu den Google+-"Circles": "Wir entwickeln das Angebot kontinuierlich weiter und haben uns schon lange darüber Gedanken gemacht".



Weiters wird es künftig möglich sein, seine Freundesliste in "Enge Freunde" und "Bekannte" einzuteilen. So kann man bestimmte Informationen ausschließlich seinen engsten Freunden zugänglich machen. Die Liste der engsten Freunde muss per Hand erstellt werden, während das bei den vier "Smart Lists" automatisch passiert.