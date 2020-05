Facebook: Mercedes-Corvette kein Name

Mercedes hätte eigentlich Corvette heißen sollen. Doch der Name war schon bei der Geburt der heute 14-Jährigen aus Spannberg, Bezirk Mistelbach, problematisch. Am Bändchen, das das Kind damals im Spital bekam, steht: Corvette. Doch in der Geburtsurkunde steht zu lesen: Mercedes. "Man wollte uns damals nicht glauben, dass es den Namen gibt. Und zum Streiten war ich nach der Geburt zu schwach", sagt Mutter Martina Kainz. Dennoch: Der Spitzname "Vetti" – eine Abwandlung von Corvette, hält sich bis heute. In einigen Ausweisen steht auch " Mercedes Corvette Kainz". Doch dann stieß Facebook auf diesen Namen. Und sperrte der Schülerin im vergangenen Oktober einfach das Konto.



Falscher Name – vorübergehende Blockierung , hieß es erst. Und schließlich: Dein Konto wurde gesperrt, weil du augenscheinlich nicht deinen echten Namen angegeben hast. "Das hat mich wütend gemacht, das ist doch mein Name", erzählt Mercedes Corvette. Und sie wurde aufgefordert, ihren "echten" Namen anzugeben – andernfalls würde ihr Konto gelöscht werden.