Facebook kündigt mobile Werbung an

Rund die Hälfte der etwa 850 Mio. Facebook-Nutzer greift von Smartphones und Tablets auf das Netzwerk zu. Bisher konnte Facebook an den mobilen Facebook-Anwendern kaum Geld verdienen, weil es in den Apps keine Werbung gab. Jetzt soll sich das ändern. Die Anzeigen werden in den Strom der Informationen von ihren Facebook-Freunden oder abonnierten Quellen einfließen. Über die Nutzer soll aber keine Werbeflut einbrechen: Zunächst sei mit nicht mehr als einer "Promoted Story" pro Tag zu rechnen, erklärte das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwoch (Ortszeit) in Menlo Park (US-Bundesstaat Kalifornien).



Kurz vor dem geplanten Börsengang kurbelt Facebook damit sein Geschäft an. Bisher war das mobile Facebook werbefrei - und warft damit praktisch kein Geld ab. 425 Mio. Nutzer und damit etwa die Hälfte der Facebook-Mitglieder halten sich über die Apps in ihren Smartphones und Tablets auf dem Laufenden. Facebook lebt aber von Werbung - und entsprechend war das Fehlen von Anzeigen auf mobilen Geräten von Marktanalysten als eine Schwäche in dem Geschäftsmodell ausgemacht worden.