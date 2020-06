Facebook führt Hashtags ein

Wie Facebook in einem Blogpost mitteilte, soll die Hashtag-Funktion ab sofort freigeschaltet sein. Bereits im März waren entsprechende Gerüchte in den Umlauf geraten. Hashtags, auch solche, die von anderen Diensten wie Instagram gepostet werden, können nun angeklickt werden, um die zu einem Begriff stattfindende Diskussion anzuzeigen. Auch die Suchfunktion wurde entsprechend adaptiert. In den kommenden Wochen will Facebook zudem Hashtag-Trends anzeigen.