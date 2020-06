Facebook-Eintrag kostet drei Frauen Jobs

Der Fall hatte sich in den vergangenen Wochen zugetragen. Obwohl der Arbeitgeber selbst nicht unter den 243 Facebook-Freunden der Mitarbeiterin war, erfuhr er von dem Eintrag. Er entließ die drei Frauen fristlos. Er habe sich von der abfälligen Äußerung persönlich diffamiert gefühlt, hieß es in der "TT".



"Man sollte mit dem Facebook-Profil so umgehen, als wäre es in der Öffentlichkeit. Es ist höchste Vorsicht geboten", appellierte der Rechtsexperte in dem Blatt, um derartige Probleme zu vermeiden. Auch wenn die Meldungen auf einen vermeintlich kleinen Kreis beschränkt seien, denn "nicht jeder Facebook-Freund ist auch ein wahrer Freund", meinte Radner.



Erst vor wenigen Tagen war ein Fall bekannt geworden, bei dem eine Kellnerin aus Wien gekündigt wurde, weil sie von einem Kollegen mit einem "unternehmensschädlichen" Posting verknüpft worden war.