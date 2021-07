Facebook eifert Google+-"Circles" nach

Was bei Google+ bereits die "Circles", könnten bei Facebook bald Smart Lists sein. Diese, gerade in der Testphase befindliche, Funktion soll die Freunde automatisch drei Kategorien zuordnen: Einer Liste von Arbeitskollegen ("work list"), einer Liste von (ehemaligen) Klassenkameraden und einer Liste von Freunden, die höchstens 50 Meilen vom jeweiligen Nutzer entfernt wohnen. Durch das Listenformat soll die Kommunikation erleichtert werden. So kann etwa in der Liste der in der Nähe wohnenden Freunde nach Partywilligen für den Freitagabend gesucht werden, ohne dass man dafür alle Freunde anschreiben muss.



Die Änderung könnte als Antwort auf die Kreise ("Circles") in Google+ gesehen werden. Im Gegensatz zu den Circles werden Smart Lists aber automatisch zusammengestellt. Durch präziser gerichtete Netzwerk-Botschaften könnte dem News Feed mehr Relevanz verliehen werden. Wann und ob die neue Funktion eingeführt wird, steht noch nicht fest.