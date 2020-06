Europas Raumfrachter: Zukunft ungewiss

30 Jahre hatte das Space Shuttle auf dem Buckel, als die Amerikaner es einmotteten. Die russischen Veteranen, die Sojus-Raumfähre und das Progress-Frachtschiff, sind sogar noch länger im Dienst. Verglichen damit gehört der europäische Raumtransporter ATV zu den Neulingen im Geschäft: 2008 startete der Prototyp ins All. An diesem Freitag wird mit " Edoardo Amaldi" das dritte Modell folgen.



Seit dem Ende des Space Shuttles ist seine Bedeutung für die Internationale Raumstation ISS noch gewachsen. Fast sieben Tonnen Ausrüstung, Lebensmittel, Kleidung und Treibstoff kann ein Transporter vom Typ ATV fassen - mehr als das russische und das japanische Versorgungsschiff. Er kann ohne menschliche Hilfe fliegen und automatisch an die ISS andocken.



Bis 2014 sind noch zwei weitere Versorgungsflüge geplant. Dann will die europäische Weltraumagentur ESA ihr technisches Wunderwerk schon wieder einstellen. Angesichts der hohen Entwicklungskosten mag es wirtschaftlich wenig sinnvoll scheinen, ein erprobtes System nach so kurzer Zeit aufzugeben - zumal die beteiligten Nationen die Laufzeit der ISS gerade bis 2020 verlängert haben.