EU-Parlament verlangt ACTA-Prüfung

Neben der EU-Kommission will auch das Europäische Parlament das umstrittene Handelsabkommen ACTA vom Europäischen Gerichtshof ( EuGH) prüfen lassen. In Brüssel wurde am Dienstag eine Petition mit 2,4 Millionen Unterschriften gegen ACTA an das EU-Parlament übergeben.



Er begrüße, dass die EU-Kommission ACTA (kurz für Anti-Counterfeiting Trade Agreement) vom Europäischen Gerichtshof prüfen lasse, sagte David Martin, der sozialdemokratische schottische EU-Parlamentarier und Berichterstatter für ACTA im internationalen Handelausschuss (INTA), am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Er sehe aber auch die Notwendigkeit, dass das EU-Parlament, eigene Fragen stelle. Das Parlament könne - besser als die EU-Kommission - Bedenken der Bürger sammeln und an den Gerichtshof weitergeben.



Es habe "fehlende Transparenz bei den Verhandlungen gegeben", mit einigen Aspekten des nun vorliegenden Textes (PDF) gäbe es "ernsthafte Probleme", sagte Martin. Er geht davon aus, dass der EuGH zur Bewertung des umstrittenen Handelsabkommens zwölf bis 18 Monate benötigen werde. Martins Vorgänger, Kader Arif, war Ende Jänner aus Protest gegen ACTA und die fehlende Transparenz zurückgetreten.