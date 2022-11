Reden in der Eden: So schaut es in der neuen Bar aus

Sorgsam restauriert

Mit sorgsam restauriertem Interieur, einzigartigem Musikkonzept und hochwertigem Champagner- und Weinangebot wird die Eden Bar im neuen Glanz erstrahlen. Mit Soravia haben wir einen Partner, der unsere Vision teilt und uns mit umfassender Expertise zur Seite steht. Die Wiederöffnung der Eden Bar ist der Beginn einer aufregenden Reise mit prickelnden, unvergesslichen Erlebnissen fĂŒr unsere GĂ€ste“, freut sich Michaela Schimanko, GeschĂ€ftsfĂŒhrerin der Eden Bar, ĂŒber die Wiedereröffnung der Wiener Lokal-Legende.

Neu ist neben der Auffrischung ebenso: Man nutzt Synergien mit dem Hospiz am Arlberg mit der grĂ¶ĂŸten Bordeaux Großflaschensammlung der Welt und dem Loisium, was eine deutlich grĂ¶ĂŸere Genussauswahl fĂŒr Liebhaber und LIebhaberinnen von edlen Weinen und Champagner verspricht.

Eröffnet als Offiziers-Casino, entwickelte sich die kleine Bar in den 1920er-Jahren unter der berĂŒhmten OpernsĂ€ngerin Emmy Stein zum Treffpunkt der Gesellschaft. Sie benannte sie in Eden Bar um. Unter der FĂŒhrung von Gabor KenĂ©zy erwarb sich Wiens Ă€ltestes Tanzlokal ab den 1950er Jahren internationale Bekanntheit. HochkarĂ€tige Persönlichkeiten aus Film, Literatur und Musik waren zu Gast – unter anderem Romy Schneider mit Alain Deloin, Billy Wilder, Ella Fitzgerald, Orson Welles und Mischa Elman. 1978 ĂŒbernahm Heinz Werner Schimanko, eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Wiener Nachtlebens, die Eden Bar. Heute fĂŒhren Michaela und Heinz RĂŒdiger Schimanko die Wiener Lokal-Ikone, an der sich Soravia 2022 beteiligt hat, in zweiter Generation.