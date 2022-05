Neues Lokal: Poke Bowls am Neusiedler See

Vor Jahrzehnten brachte er die weite Welt kulinarisch in den Seewinkel: Hanno Ehrenreiter erkundete lange Zeit andere LÀnder und Esskulturen und offerierte in seiner legendÀren Podobar in Podersdorf einst Krokodilfleisch bis Burrito.

Seit einigen Jahren war nach Pacht-Streitigkeiten auf der Suche nach einem neuen Standort. Neben seinem Beach-Club (Born to Beach) direkt am Seestrand von Podersdorf, eröffnete der Weltenbummler nun ein neues Poke Bowl Lokal in Neusiedl am See.

"Vor acht Jahren hatte ich die Bowls schon kurz auf der Speisekarte, aber damals war man noch nicht so weit. Alle wollten nur Sushi. Jetzt sind sie ĂŒberall zu finden", erklĂ€rt Ehrenreiter seinen Zugang zum hawaiianischen Gericht.

Wakame-Algen bis Zooddels

Aus Reis, rohem mariniertem Fisch und GemĂŒse besteht das Original. Im "Podo Poke Bowl" gibt es aber, wie in anderen Poke Bars auch, allerlei Variationen von Rindfleisch, Tofu und veganem HĂŒhnerfleisch bis Avocado und Wakame-Algen. Fitness Bowls sehen ebenfalls auf der Karte - statt Reis werden Zucchininudeln (Zoodels) serviert.