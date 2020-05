Erstes Video von der Mond-Rückseite

Die US-Weltraumbehörde NASA hat nach eigenen Angaben das erste Video von der Rückseite des Mondes veröffentlicht. Es wurde von einer Kamera an Bord einer der beiden "Grail"-Sonden gemacht. Das Video zeigt den Flug vom Nord- zum Südpol des Erdtrabanten.



Das Instrument Moonkam nahm das 30 Sekunden lange Video am 19. Jänner auf. Mit solchen Bildern soll auch das Interesse von Schülern an der Erforschung des Mondes geweckt werden: Sie können im Rahmen des Moonkam-Projekts bestimmte Regionen des Himmelskörpers aufnehmen lassen und sie dann genauer unter die Lupe nehmen. Viele Schulen in den USA wollten an dem Projekt mitmachen, heißt es in der Mitteilung.



Die beiden waschmaschinengroßen US-Zwillingssonden "Grail" sollen vor allem das Schwerefeld des Mondes hundert- bis tausendmal genauer bestimmen als bisher. Die NASA erhofft sich außerdem neue Erkenntnisse über die innere Struktur des Erdtrabanten.