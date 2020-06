Erster privater Raumfrachter vor Start

"Dragon" wird auf dem Flug nur Versorgungsgüter für die ISS-Bewohner an Bord haben, mehr als 500 Kilo schleppt der "Drache" ins All. SpaceX will die Kapsel so weiterentwicklen, dass eines Tages damit auch Astronauten ins All befördert werden können, aber bis dahin wird es nach Expertenschätzung noch einige Jahre dauern.



Losgehen soll es am Samstag im Morgengrauen um 4.55 Uhr Ortszeit (10.55 Uhr MESZ). Eine ebenfalls von SpaceX entwickelte Falcon-9-Rakete wird die Kapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ( Florida) aus ins All tragen. US-Meteorologen halten Gewitter am Samstag zwar für möglich, allerdings erst im Laufe des Nachmittags.