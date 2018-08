ErfrischungsFilme: Ein Hashtag, der Abkühlung verspricht

Der Großteil Österreichs hat eine Tropennacht hinter sich. An 32 der 270 Wetterstationen der ZAMG in sechs Bundesländern wurde registriert, dass die Temperaturen nicht unter 20 Grad fielen. Am heißesten war es in der Nacht auf Mittwoch in der Wiener Innenstadt: Dort betrug der Tiefstwert 24,2 Grad. Beachtlich ist, dass in der vergangenen Nacht selbst an einer Messstation in mehr als 1.000 Meter Seehöhe ein Minimum von mehr als 20 erreicht wurde: Auf dem Kolomansberg in Salzburg betrug der Tiefstwert 21,8 Grad und wurde auf 1.113 Metern registriert.