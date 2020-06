Die Kinderstube der Katzen

Junge Katzen haben spezielle Bedürfnisse, was ihre Versorgung betrifft. So manche Gewohnheit aus der Kinderstube kann vom Haustierhalter genutzt werden.

Ernährung: Neugeborene verbringen den Großteil des Tages mit Schlafen – und Trinken. Die Säugetiere brauchen die ersten zwölf Lebenswochen uneingeschränkten Zugang zum besten Futter. Vier bis fünf Mahlzeiten täglich sollen in der Wachstumsphase angeboten werden. Sind die Fleischfresser ein halbes Jahr alt, reichen ein oder zwei Portionen pro Tag.

Pflege: Katzenbabys werden von der Mutter gründlich geputzt. „Das Trockenlecken kann mit Bürsten fortgesetzt werden. Es verhindert das Verfilzen des Fells“, sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter.

Gesundheit: Mit acht Wochen steht die erste Impfung an, vier Wochen später wird aufgefrischt. Die Immunisierung dauert zehn Tage. Wohnungskatzen müssen so wie Freigänger entwurmt werden, Streuner brauchen zudem Zecken- und Flohschutz. Der Tierarzt kennt das Programm. Kastration wird ab dem vierten Monat empfohlen.