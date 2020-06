Empörung über die Zentralmatura

Kompetenzen Eine standardisierte, kompetenzorientierte Reifeprüfung absolvieren AHS-Maturanten ab 2013/’14. Die Berufsbildenden höheren Schulen beginnen ein Jahr später, also 2014/’15.

Drei Säulen Die neue Reifeprüfung besteht aus drei Säulen. Jeder Schüler muss eine vorwissenschaftliche Arbeit (AHS) bzw. eine Diplomarbeit (BHS) schreiben. Das Thema wird am Ende der 7. Klasse AHS bzw. 4. Klasse BHS festgelegt. Sie umfasst 40.000 bis 60.000 Zeichen. In drei oder vier Fächern wird schriftlich geprüft (Deutsch, Mathematik und eine lebende Fremdsprache sind Pflicht). Die Aufgabenstellung erfolgt zentral, geprüft wird in ganz Österreich zur selben Zeit. In zwei oder drei Fächern gibt es die mündliche Matura, Dauer: maximal 20 Minuten.